– Я живу в микрорайоне Сарытау. Вчера хотел посмотреть прямой путь с остановки до поликлиники, и увидел это название. Сначала не поверил своим глазам, потом подумал, может у меня какая-то ошибка, проверил с телефона супруги, там тоже так вышло. Меня это возмутило, так нельзя делать. Надо исправлять, у меня не получилось это сделать, - говорит Марс Тагберлиев.

– Какое воспитание они получат? Даже не знаю, к кому можно обратиться в подобных случаях. А если иногородние или иностранцы это увидят? Стыдоба и позор! - возмутилась девушка.

В редакцию "МГ" обратился житель города Марс Тагберлиев. Мужчина рассказал, что часто пользуется сервисом Google-карты, чтобы найти тот или иной адрес, либо проложить для себя наиболее удобный маршрут.Жительница города Самал Айтуганова отметила, что так оставлять это нельзя. Ведь этим сервисом пользуются не только взрослые, но и дети.Действительно, сервис Google-карты выдает такое название. Однако внести корректировки не получилось. Кто, как и главное для чего это сделал, непонятно. Из открытых источников стало известно, что сервер расположен в Калифорнии, США. Имеется возможность для всех зарегистрированных пользователей дополнять, редактировать, удалять объекты карты, оформлять объекты фотографиями, видеороликами и панорамными фотографиями, писать отзывы, описывая свои впечатления от посещения объектов (кафе, магазинов, достопримечательностей и др.). Также можно сообщать об отсутствующих на карте дорогах. Прежде чем изменения появятся на карте в общем доступе, все предложенные правки проходят автоматическую проверку или проверку другими пользователями. В зависимости от количества сделанных наработок по правкам карты, загруженным видео- и фотоматериалам, написанным отзывам, количеству проверок правок других пользователей зарегистрированным участникам проекта присваивается определённый уровень опыта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.