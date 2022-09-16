Водители стали уходить с перевозок после введения дифтарифа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В редакцию "МГ" все чаще стали поступать жалобы на автобусные маршруты города, а точнее их работу. Уральцы говорят, что ездить в час-пик просто невозможно из-за переполненности салонов, к тому же общественный транспорт ездит с большим интервалом, и бывает, что приходится выстаивать на остановках по одному часу.
- Куда делись автобусы в городе?! Сейчас, чтобы добраться из одного конца города в другой, можно потерять два часа, потому что пару автобусов пропустишь, так как не просто не влезаешь в них, и еще час простоишь, чтобы дождаться следующего. А вечером лучше и не рассчитывать на общественный транспорт, после девяти вечера точно никуда не уедешь, - возмутилась местная жительница Анастасия.
Сложнее приходится школьникам, особенно младшеклассникам.
- Сын добирается в школу на автобусе по проспекту, чаще на "пятерке", потому что это, во-первых, автобус, а не "Газель" как маршрут №35, во-вторых, он ходит чаще, чем другие. Ходил чаще. Сейчас как-будто диверсию совершают, автобусов просто нет. Ребенок что с остановки "Филармония" до Юбилейной или "Ахмедир батыра", что обратно добирается по часу, а то и дольше. Говорит: мама, я или влезть не могу в автобус, или его просто нет. О чем думают чиновники? Студенты и школьники вернулись к учебе и тут такое, - говорит жительница Уральска Аида.
Впрочем, заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев отметил, что о проблеме они знают и это их большая головная боль.
- Введение электронной системы оплаты отдельным этапом и введение дифференцированного тарифа во всех регионах вызывали достаточно бурые эмоции. У нас, к счастью, введение электронной оплаты прошло практически без эксцессов. И честно говоря, когда ввели дифтариф, были два дня тишины, признаю, мы переоценили себя. Мы подумали, здорово, все продумали и продолжаем работать. Но как оказалось, нет. Мы потеряли 20% состава водителей, которые просто ушли тихо. Саботаж ли это или потеря заинтересованности, я думаю, и то, и другое. Мы когда рассчитывали заработную плату, учитывали эти аспекты. Мы знаем пассажиропоток, сколько они тратят топлива и какой доход получают. Исходя из этого сделаны были расчёты и мы вышли на цифру заработной платы 300 тысяч тенге за 15 дней водитель должен получать на большом автобусе, чуть меньше - 250 тысяч тенге, на среднем. Посчитали, что водители ничего терять не должны. В финансовом плане предложили вполне равную альтернативу. Субсидии платятся, зарплата есть - и это наша главная задача, - рассказал замакима.
Чиновник отметил, что для того, чтобы работать с частником и получать субсидии, техника должны быть арендована. Перевозчики заключают с водителями автобусов договор аренды, который практически сопоставим с теми доходами, которые получают водители и плюс еще заработная плата. На основе договора ремонт транспорта, обеспечение запчастями, снабжение топливом берет на себя перевозчик. Но даже это не помогло и водители стали уходить.
- У нас выход автобусов на линию упал с 270 до 213, это почти катастрофа, сейчас мы вышли на уровень 235. То есть определенная положительная динамика есть. Думаю, в течение двух месяцев ситуация поправится, - заключил Кульбаев.
Напомним, летом прошлого года в Уральске началось электронное билетирование
. Сейчас оплатить проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт могут пассажиры всех городских маршрутов. А с 10 августа в автобусах ввели дифтариф.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.