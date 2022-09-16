– Котлы нагреваются, до вечера в квартирах горожан появится горячая вода, - пообещал Бекболат Камешов.

Иллюстративное фото из архива "МГ"voda Пятого сентября на ТЭЦ Уральска начались ремонтно-профилактические работы, генерирующее оборудование полностью было приостановлено и город пришлось отключить от горячего водоснабжение. Ремонтные работы длились в течение десяти дней. Как рассказал коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов, сегодня, 16 сентября была возобновлена работа ТЭЦ.В течение всех этих дней работа ТЭЦ была приостановлена.