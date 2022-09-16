- По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Назначен ряд экспертиз, - пояснили в ведомстве.

Фото предоставлено ДП ЗКО Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, ДТП произошло 15 сентября в 00:30. 21-летний водитель за рулем Volkswagen возле ресторана «Грэмми» по улице Молдагуловой сбил двух девушек 21 и 20 лет. В это время они шли по тротуару.В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что пострадавшие попали в реанимацию Областной многопрофильной больницы с тяжелыми травмами. Автомашина водворена на спецавтостоянку. Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".