- 980-950 тенге стоили окорочка год назад. Сейчас 1150. Все зависит от поставщиков, я так думаю. Говорят, что еще поднимутся цены к праздникам. В этом сомнений нет. Но нам причины никто не объясняет, ничего не говорят, - говорит продавец Ирина Казакова.

- Естественно, корм подорожал. Каждый, каждый, например, закуп, у которых мы покупаем, да, он, естественно, по другой цене. Рубль поднялся, соответственно, доллар. Ну и мы же зависим все от этого. От этого и торгуем. На ярмарках уже продают по 2300, - говорит предприниматель Диана Асылбаева.

- В этом году уборка только началась, да. А до этого мы покупали – 180 тысяч тенге за одну тонну. Если три года тому назад где-то 42-45 было за тонну, а сейчас за 180. Добавки, все витамины, аминокислоты – все завозится из-за пределов республики: оборудование, медикаменты. Электроэнергия поднялась, топливо поднялось, газ поднялся, - считает президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов. – Нужны субсидии. Субсидии дают 80 тенге за килограмм. Ну, посмотрите: если 10-13 лет назад 80 давали и до сих пор 80 дают, а в округе-то выросла цена. Увеличить субсидии надо. Их надо увеличить хотя бы на 50%. Я думаю, что где-то больше 100-120 тенге надо за килограмм дать.

- Сейчас почему произошел рост? Потому что были птицефабрики, у которых были большие запасы старых кормов. Когда все абсолютно птицефабрики перейдут на новые корма, рост будет минимум 50-60% стоимости. Нужно четко понимать: все, что происходит в мире, потому что здесь нет какой-то прямой вины нашего правительства. ООН прогнозирует до 40% снижение зерна в мире, потому что нарушились логистические потоки, начались проблемы с минеральными удобрениями, - говорит аналитик Кирилл Павлов.

В Казахстане дорожает мясо птицы. По данным аналитиков, за год стоимость возросла почти на треть. Больше всего – на голень и бедро курицы. Продавцы утверждают, товары с измененными ценами они регулярно получают от поставщиков. И ничего с этим сделать не могут. Более того, торговцы предполагают, что очередной взлет стоимости не за горами. Сейчас килограмм куриной грудки на этом алматинском рынке стоит 1850 тенге. Еще год назад его продавали по 1,5 тысячи. А окорочка подорожали примерно на 200 тенге. Продавцы говорят, что им приходится подстраиваться под цены поставщиков. Предприниматели не исключают, что ценники придется менять еще.Цены на курятину взлетели и на севере страны. Охлажденное мясо, которое производят на птицефабриках, теперь обходится дороже на 300 тенге. Не повышать стоимость при этом стараются владельцы мелких подсобных хозяйств. Но и те признаются: высокие цены на корма неизбежно повлекут за собой подорожание курятины.По данным аналитиков Energyprom, окорочка подорожали за год на 28,5%. Грудка – чуть больше чем на 29. Ну а значительнее всего прибавили в стоимости голень и бедро. В региональном разрезе сильнее всех рост цен ощутили жители Мангистауской области. Следом идет Актюбинская. Замыкает тройку Павлодарская. В Союзе птицеводов Казахстана рассказывают, у такой неутешительной статистики есть целый ряд причин.Эксперты считают, следующее повышение цен не за горами. И повлиять на это могут не субсидии, а геополитическая обстановка.Всего в Казахстане работают почти 60 птицефабрик. Чуть меньше половины из них производят мясо птицы. Повысят ли их субсидирование, неясно. В Министерстве торговли и интеграции эту ситуацию пока не прокомментировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.