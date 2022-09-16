Только при повторном нарушении ее лишат родительских прав, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Оставившая пятимесячного ребенка на скамейке актюбинка отделалась предупреждением Случай произошел в августе этого года. В дежурную часть пятимесячного ребёнка принесла прохожая. По словам женщины, нетрезвая мать малыша ушла, оставив плачущего младенца на уличной скамейке. Ребёнка осмотрели педиатры и поместили в Дом малютки. Примерно через час в полицию позвонила 25-летняя мать и сообщила, что у неё пропал ребёнок. Полицейские нашли её, провели освидетельствование, поставили на учёт как неблагополучную семью. Сведений об отце ребёнка нет. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, случай рассмотрели на заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних. Женщине сделали предупреждение, и при повторном нарушении ее могут лишить родительских прав. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.