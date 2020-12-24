Традиционная церемония зажжения новогодней елки состоялась на площади Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новогоднюю елку зажгли в Уральске (фото) Сегодня, 24 декабря, прошла церемония зажжения зеленой красавицы в Уральске. В пресс-службе акимата города сообщили, что зажжение елки состоится в 19.00, однако мероприятие началось с часовым опозданием. То ли из-за малого количества зрителей, то ли из-за технических неполадок. Ближе к 20.00 на сцене появились ведущие, которые поздравили уральцев с наступающим Новым годом. Затем вниманию зрителей было предоставлено небольшое театрализованное  представление. Буквально через полчаса символ Нового года вместе с друзьями зажгли елку. Стоит отметить, что в этом году на церемония зажжения елки прошла без участия руководства города и области. Между тем уральцы отметили, что этот  год выдался сложным, который научил всех жить по-другому. - В этом году  мы очень редко виделись с друзьями из-за карантина. В нашей семье переболели коронавирусной инфекцией два человека. Но все обошлось, они живы и здоровы, - рассказала жительница Уральска Альфия. - Новый год - это семейный праздник и мы его будем отмечать в узком семейном кругу. Житель города Валерий пожелал всем казахстанцам здоровья в Новом году. - Мероприятие, конечно скучновато прошло, - отметил мужчина. Напомним, на установку главной елки было выделено 2,3 миллиона тенге. Ранее сообщалось, что в этом году в связи с пандемией запрещено проведение массовых праздничных мероприятий и поэтому новогодние праздники будут проводиться в онлайн формате. Фото Медета МЕДРЕСОВА