Иллюстративное фото из архива "МГ" Специалисты Нацбанка провели оценку стоимости новогоднего стола на основе веб-скрепинга. Веб-скрепинг - это один из методов сбора ценовой информации, который представляет собой технологию получения веб-данных путем их извлечения со страниц веб-ресурсов. Потребительские цены в Сети анализирует система Galymzhan. Она собирает и агрегирует все доступные в интернете товары из потребительской корзины и цены на них. На данный момент система собирает данные по ценам в шести городах Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар. В остальных городах и регионах, по данным экспертов, отсутствуют подходящие с технической стороны интернет-магазины. - В преддверии Нового года была сделана оценка стоимости новогоднего стола на базе данных, собранных системой Galymzhan. Таким образом, в выборку были включены города, имеющиеся в системе, а новогоднее меню составлено экспертно. Стоимость новогоднего стола рассчитывалась с учетом среднего количества человек в домохозяйстве по Казахстану - четыре человека, - говорится в докладе Национального банка о денежно-кредитной политике Казахстана за 2020 год. В качестве цен на продукты питания были использованы средние цены из системы Galymzhan по состоянию на 20 декабря 2020 года в комбинации с данными Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. - Анализ показал, что в среднем по стране стоимость новогоднего стола составит 21 108 тенге. Больше всех на застолье потратят жители столицы (23 117 тенге), а меньше всех - жители Павлодара (19 195 тенге), где стоимость мяса остается одной из самых низких в стране. В разрезе представленных городов стоит выделить Шымкент, где заработная плата в номинальном выражении является самой низкой среди рассмотренных городов, однако новогодний стол обходится дороже, чем в Караганде и Павлодаре, - отмечается в докладе.Наряду с оценкой стоимости новогоднего стола эксперты Нацбанка также рассчитали косвенный индекс покупательской способности населения по регионам, представляющий собой количество новогодних столов, которое можно приобрести на среднемесячную номинальную заработную плату в регионе.- Самая высокая покупательская способность наблюдается в Нур-Султане (11,54 стола), самая низкая - в Шымкенте (6,73 стола). Стоит отметить, что в Усть-Каменогорске при среднемесячной номинальной заработной плате ниже среднего значения по республике жители города могут позволить себе накрыть 9,44 новогоднего стола, что превышает среднее значение рассчитанного индекса по стране, - отметили специалисты Нацбанка.