Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль либо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).Также работает ресурс cabinet.enpf.kz/porog, на котором реализована возможность получения информации о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете, пороговая сумма (порог достаточности), сумма, доступная для изъятия. Для получения указанной информации необходимо только подписание ключом ЭЦП. ЭЦП можете получить на сайте Национального удостоверяющего центра. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП).На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" отображена на главной странице в разделе "Популярные услуги". В мобильном приложении eGov mobile необходимо перейти в раздел "Услуги", далее "Трудоустройство и занятость", после чего необходимо нажать на вкладку "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Услуга будет обрабатываться в течение четырех часов. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью Telegram-бота @enpf.

Отметим, что новая таблица с порогами достаточности несильно отличается от предыдущей предлагаемой таблицы, которую распространило ранее Министерство труда и соцзащиты населения. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить следующими способами:Кроме того, получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте. Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Напомним, 2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления. В январе 2021 года "Отбасы банк" запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений, где казахстанцы смогут оставить свои заявки. По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, пользователям достаточно будет иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) и цель, на которую он хочет потратить свои пенсионные накопления. По словам Ибрагимовой, правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники, брат, сестра смогут переуступить свою часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.