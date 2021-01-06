В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений на жилье и лечение. Новые пороги достаточности для снятия пенсионных несильно отличаются с предыдущей версией таблицы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ЕНПФ. Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ Отметим, что новая таблица с порогами достаточности несильно отличается от предыдущей предлагаемой таблицы, которую распространило ранее Министерство труда и соцзащиты населения. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить следующими способами:
  1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль либо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).Также работает ресурс cabinet.enpf.kz/porog, на котором реализована возможность получения информации о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете, пороговая сумма (порог достаточности), сумма, доступная для изъятия. Для получения указанной информации необходимо только подписание ключом ЭЦП. ЭЦП можете получить на сайте Национального удостоверяющего центра.
  2. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП).На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" отображена на главной странице в разделе "Популярные услуги". В мобильном приложении eGov mobile необходимо перейти в раздел "Услуги", далее "Трудоустройство и занятость", после чего необходимо нажать на вкладку "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Услуга будет обрабатываться в течение четырех часов.
  3. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью Telegram-бота @enpf.
Кроме того, получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте. Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Напомним, 2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления. В январе 2021 года "Отбасы банк" запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений, где казахстанцы смогут оставить свои заявки. По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, пользователям достаточно будет иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) и цель, на которую он хочет потратить свои пенсионные накопления. По словам Ибрагимовой, правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники, брат, сестра смогут переуступить свою часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды.  