Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов рассказал, что во время предстоящих Рождественских служб прихожане должны строго соблюдать ограничительные меры. – Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО, в регионе действует запрет на проведение коллективных и массовых мероприятий. На проведение ритуальных мероприятий запрета нет, но все должно проходить с соблюдением ограничительных мер. Заполняемость помещений, в которых будут проводиться службы, не должна превышать 30%, на каждого человека должно приходиться не менее пяти квадратных метров. Мы будем мониторить, в случае если будут выявлены нарушения, будем собирать материал и направлять в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующего решения, - рассказал Аслан Жармуханов. Выяснилось, что с руководителями управления по делам религии, отдела внутренней политики и религиозных организаций была проведена разъяснительная работа. – Поздравляем всех православных с Рождеством! Желаем здоровья, мира, добра и благополучия, - заключил Аслан Жармуханов.