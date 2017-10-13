На рынок Казахстана вышел агрегатор цен Sravni.kz, который помогает продавцам и выстраивать более доверительные отношения с клиентами. Для покупателей Sravni.kz — это современный многофункциональный сервис, который позволяет без лишних трат времени отобрать товары в соответствии с интересующими характеристиками, сравнить параметры выбранных моделей и подобрать оптимальное предложение. В отличие от традиционных прайс-агрегаторов, сервис предоставляет максимально подробные сведения не только о продукции, но и о магазинах. Прямо на страницах сайта пользователи могут посмотреть контакты торговцев, адреса пунктов выдачи, условия гарантии, а также отзывы реальных клиентов, которые оценивают удобство, обслуживание и качество доставки компании. Благодаря такому подходу к наработке аудитории площадка обеспечивает ритейлерам качественный трафик и высокую конверсию. Sravni.kz сотрудничает с ведущими игроками казахстанского рынка и представляет широкий профиль продуктов: на площадке размещено более 180 тыс. позиций. Продвижение на агрегаторе Sravni.kz Партнеры получают возможность продвижения своих товаров с помощью аукционной системы ставок, отображения телефона на странице модели, выделения цветом, мониторинга цен и контекстных объявлений. Все механики продвижения реализованы таким образом, чтобы способствовать честной конкурентной борьбе ритейлеров и повышению лояльности клиентов.