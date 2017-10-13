Мусор на городской свалке тлеет уже несколько дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В 2014 году полигон твердо-бытовых отходов отдали в доверительное управление компании ТОО "Эко плюс орталығы", поэтому жаловаться жителям поселка Зачаганск приходится непосредственно хозяину, который никак не реагирует на претензии горожан.
Как рассказала жительница поселка Зачаганск Айганым УТЕЛЯЕВА, в ноябре 2014 года уже поднимался вопрос о том, что владелец намеревался открыть здесь полигон 3-4 класса, что очень опасно для жителей города и экологии.
- Мы хотели, чтобы полигон закрыли. Когда компания "Эко плюс" взяла его в доверительное управление,то нам обещали, что горсвалку перенесут на 8 километров от города. Однако полигон остался прежним. Нам, жителям, такие же обещания давал и бывший замакима города Галым УРЫНГАЛИЕВ, - заявила женщина. - Сейчас Зачаганск стал еще больше, и жилые дома "подошли" вплотную к свалке, всего 3 километра, что категорически запрещено по санитарным нормам. Все три года мы вынуждены задыхаться жженным мусором. Они специально его поджигают, потому что перерабатывать отходы они так и не начали.
Также женщина пожаловалась на то, что в поселке проживает очень много детей и больных людей, которые не могут дышать таким воздухом.
- Мы писали кучу жалоб во все инстанции, но реакции нет. Скоро здесь будут сжигать нефтеотходы и мы тогда просто задохнемся. Почему никто не видит в этом глобальной проблемы? - возмущается Айганым УТЕЛЯЕВА.
По словам другой жительныцы Зачаганска Маншук ДАВЛЕТОВОЙ, уже три дня она не открывает окна дома из-за черного дыма.
- Я два дня назад открыла занавески утром и подумала, что на улице туман, а когда вышла на улицу, поняла, что это снова дым со свалки. Его едкий запах трудно спутать с обычным дымом от костра. Детей не выпускаю на улицу играть, потому что все эти химикаты в воздухе осядут на легких, потом могут начаться болезни дыхательных путей. Такая картина с тлеющим мусором у нас ежегодно. Причем обычно летом там жгут мусор, а в этом году осенью начали. Видимо, просто складывать отходы уже некуда, вот они и подожгли. Мы даже белье не можем на улицу вынести сушить, потому что все вмиг черным становится и отвратительно пахнет. Почему эта компания, взявшая в управление свалку, самовольничает? Неужели на него нет управы? Кто будет отвечать за наше здоровье и здоровье детей? - возмущается Маншук ДАВЛЕТОВА.
Между тем, в самой компании ТОО "Эко плюс орталыгы" комментарий получить не удалось. Номер телефона, указанный в справочной, не отвечает. Для прояснения ситуации "МГ" направил запрос в департамент экологии ЗКО.
Напомним
, в 2014 году мусорный полигон перешел в доверительное управление ТОО "Эко-плюс". 15 декабря 2014 года управляющий директор ТОО "ЭКО-плюс" Талгат МУСАБЕКОВ в интервью корреспонденту "МГ" сообщил, что как только возникает пожар на полигоне, то они немедленно тушат его.
- Как только возникает очаг возгорания, мы принимаем все меры, чтобы быстро потушить пожар, заливаем водой и грунтуем его, примерно в полметра, чтобы не было доступа воздуха к отходам. Вся необходимая техника у нас для этого есть, - заявлял тогда Талгат МУСАБЕКОВ.
Кроме того, руководство ТОО "Эко плюс" обещало, что на полигоне сделают ячейки. То есть будут вырыты углубления длиной 40 метров, шириной 6 метра и глубиной в 4 метра, куда будут вывозиться отходы. После того, как высота мусора достигнет двух метров, он будет утрамбован, залит водой и засыпан грунтом. Далее сюда снова будут высыпаться отходы, снова до двух метров в высоту, и снова та же процедура с утрамбовкой, заливкой водой и засыпкой грунта.
Фото Медета МЕДРЕСОВА