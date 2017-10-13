Что вас радует? Наверное, многие ответят – семья, друзья, возможно, любимая работа. Да, все это окружает нас в повседневной жизни. Но что оставит в вашей душе незабываемые впечатления и сохранится в памяти на многие годы? Один из самых бурных источников положительных эмоций – это путешествие. Смена обстановки – это не только лучший отдых, но еще и элемент саморазвития. Многие из нас мечтают о покорении новых горизонтов, но не знают, где найти на это деньги.
Алматинка Зарина Рахимгалиева трудится в крупной международной компании, она очень любит свою работу, но настоящая своей страстью считает путешествия! Минимум раз в год девушка пакует чемоданы и отправляется покорять еще не изведанные земли.
- Именно путешествия наполняют мою жизнь новым смыслом, яркими впечатлениями, новыми знаниями. Можно сказать, что я коллекционирую свои впечатления от поездок. Мои близкие очень любят, когда я возвращаюсь из очередного вояжа и рассказываю им о жизни в тех странах, которых они еще не были. Путешествия – моя большая любовь! - рассказывает девушка.
Зарина уже успела побывать более чем в 10 странах, среди них: Италия, Франция, Швейцария, Княжетсво Монако, ОАЭ, Грузия, Вьетнам, ну и, конечно, Турция. Сильнее всего в сердце девушки запали красоты Стамбула, необычная архитектура Рима и незабываемая природа пролива Босфор. Как опытный путешественник Зарина поделилась с нами несколькими важными советами, которые помогу менее опытным туристам наполнить свой отдых максимальным комфортом и рассказала на чем можно сэкономить во время поездок.
- Золотое правило экономии — чем раньше вы планируете поездку, тем она дешевле. Например, если вы захотите вылететь рейсом Астана-Тбилиси-Астана на этой неделе средняя стоимость билета составит от 120 000 тенге. А если вы сейчас купите билет в этом же направлении, например на конец марта, можно его приобрести за 85 000 тенге. Чувствуете разницу? - говорит Зарина. – Также можно купить более дешевые билеты, если лететь не прямым рейсом, а с пересадкой. Например, авиакомпании стран СНГ нередко предлагают более бюджетные перелеты в города Европы. При этом время ожидания в аэропорту стыковки сведено к минимуму.
Также по совету Зарины, отправляясь в путешествие, стоит заранее продумать где вы поселитесь. Например, апартаменты в аренду почти всегда обходятся дешевле, чем гостиницы, особенно если вы едете в тур компанией или с детьми. А если вы имеете более авантюрных дух, то можно и вовсе поселиться бесплатно. Сервис «Каучсерфинг» помогает найти бесплатный ночлег в любой стране мира. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте couchsurfing.org, рассказать о себе и своих увлечениях и поделиться планами поездок. А затем либо написать сообщения другим участникам в городах, в которые вы планируете поехать или оставить «открытый» запрос, на который может ответить любой пользователь.
- Еще одна подсказка – оформляйте визы самостоятельно. В интернете много информации о том, как правильно оформить документы для этого. Так зачем платить больше? Еще я всем советую не брать с собой много вещей. Возьмите только самое необходимое. Во-первых, это поможет сэкономить на багаже, особенное если Вы летите лоукостером. Кроме того, с легкой ношей Вы сможете больше ходить пешком, а значит, узнаете больше интересного о местном быте чужой страны и меньше будете тратить на передвижение транспортом, - советует девушка.
Важный момент! Заядлые путешественники советуют хранить свои сбережения на банковской карте. Конечно, нужно оставить наличные на непредвиденные расходы, но остальное лучше держать на пластиковой карте – это гораздо безопаснее. Обычно туристам везде рады и стараются им помочь, но, к сожалению, мошенники есть везде. Кстати, если есть возможность, валюту лучше поменять на родине. Не факт, что в далекой стране вы сможете найти обменный пункт, где у вас купят тенге.
- Лично я пользуюсь платежными картами Банка ВТБ (Казахстан). Это особенно выгодно, если путешествовать по странам СНГ, где в банкоматах Группы ВТБ можно снимать деньги по домашнему тарифу, - рассказывает Зарина. – Кстати, кредиты на свои путешествия я тоже беру в этом банке. Я, конечно, заранее планирую свои поездки и расходы на них, но у каждого из нас есть текущие расходы на коммунальные услуги, транспортные и бытовые нужды, одежду, ну и, конечно, на посещение различных культурных мероприятий и праздников. Очень хочется жить полной жизнью, поэтому кредит часто выручает в таких случаях. Если к его оформлению подходить осознанно и твердо, понимать какой потом взнос мне нужно будет ежемесячно делать, то можно позволить себе не откладывать в долгий ящик поездки и другие приятные впечатления.
Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по беззалоговому кредитованию, которое больше всего подходит для путешествий.
- Очень часто кредиты наличными у нас берут молодожены на свадебные путешествия, либо семейные пары, которые хотят вывезти детей на море. В нашем банке можно оформить «Кредит наличными» сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, летом этого года мы значительно снизили ставки вознаграждения по этому займу. Сегодня «Кредит наличными» в нашем банке можно взять по ставке 17% годовых, а это одно из самых выгодных предложений на рынке на сегодняшний день. Еще один плюс этого продукта в том, что он не требует залога и первоначального взноса, - рассказал директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев
. – Погасить такой кредит можно досрочно в любой удобный для клиента момент без каких-либо штрафов. Заявку на получение займа можно подать, не выходя из дома, на сайте банка http://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/kredity-nalichnymi/
.
Если Вы уже решились на поездку, еще один важный совет: перед путешествием обязательно откройте медицинскую страховку, иначе лечение может обойтись в копеечку, запишите номера горячих служб и имейте всегда заряженный телефон. Приятного путешествия!
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Новости Компаний.