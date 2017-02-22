Такую номинацию акиму Атырауской области присвоили родители особенных детей прямо во время отчета главы региона, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Дело в том, что не так давно акимат выделил для общественного объединения 5 га земли для строительства центра адаптации и реабилитации детей с повреждениями головного и спинного мозга. Этот центр будет первым в Казахстане. Всего в общественном объединении Атырау "Маленькая страна" насчитывается 250 человек. На этом месте будет построен новый центр. В настоящее время общество вынуждено снимать помещение и выживать на свои средства, собранные с помощью волонтеров и благотворительных ярмарок. Все эти мероприятия также организуют сами мамы особенных детей. В знак благодарности Нурлану НОГАЕВУ присвоена номинация "Волонтер года".