Как рассказала заместитель председателя совета старейшин ЗКО Батыс Исмагулова, на заседании старейшин будет обсуждаться статья «Семь граней великой степи», которую Нусултан Назарбаев посвятил истории нашего Казахстана. - Мы, естественно, ставим вопрос, чтобы изучить и передать историю Казахстана нашей молодежи. И чтобы молодое поколение подхватило эту информацию и понесло дальше во всемирную историю. К примеру, наша Западно-Казахстанская область и город Уральск богаты и историческими событиями, и древними захоронениями, которые подтверждаются научными фактами, у нас есть о чем рассказать молодым, и поэтому сегодня на заседании будут выступать доценты, преподаватели и профессора вузов. Они научно обоснуют каждую грань, которую осветил лидер Казахстана. Со своей точки зрения и научной точки зрения будут объяснять историческую грань этих событий, - пояснила Батыс Исмагулова. Заместитель председателя совета старейшин ЗКО отметила, что многие знают историю батыров, помнят события революций и события Великой Отечественной войны в западном регионе. - Но нужно отметить, что предыдущий пласт истории, который был до этих событий, мы еще не поднимали. Назарбаев требует, чтобы мы подняли тот пласт и рассказали, что не к нам привезли эту историю в Казахстан, а мы ее сами возродили и распространили во всемирную историю. Именно это мы хотим донести до молодежи и рассказать об этом. После нашей беседы все доценты и преподаватели своих вузов, представители старшего поколения поедут на места, в районы и будут разъяснять нашу историю. Думаю, со временем начнётся второй этап, и все это будет написано в книгах, - заверила Батыс Исмагулова.