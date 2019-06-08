Заседание было организовано 7 июня советом старейшин при Ассамблее народа Казахстана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала заместитель председателя совета старейшин ЗКО Батыс Исмагулова, на заседании старейшин будет обсуждаться статья «Семь граней великой степи», которую Нусултан Назарбаев посвятил истории нашего Казахстана. - Мы, естественно, ставим вопрос, чтобы изучить и передать историю Казахстана нашей молодежи. И чтобы молодое поколение подхватило эту информацию и понесло дальше во всемирную историю. К примеру, наша Западно-Казахстанская область и город Уральск богаты и историческими событиями, и древними захоронениями, которые подтверждаются научными фактами, у нас есть о чем рассказать молодым, и поэтому сегодня на заседании будут выступать доценты, преподаватели и профессора вузов. Они научно обоснуют каждую грань, которую осветил лидер Казахстана. Со своей точки зрения и научной точки зрения будут объяснять историческую грань этих событий, - пояснила Батыс Исмагулова. Заместитель председателя совета старейшин ЗКО отметила, что многие знают историю батыров, помнят события революций и события Великой Отечественной войны в западном регионе. - Но нужно отметить, что предыдущий пласт истории, который был до этих событий, мы еще не поднимали. Назарбаев требует, чтобы мы подняли тот пласт и рассказали, что не к нам привезли эту историю в Казахстан, а мы ее сами возродили и распространили во всемирную историю. Именно это мы хотим донести до молодежи и рассказать об этом. После нашей беседы все доценты и преподаватели своих вузов, представители старшего поколения поедут на места, в районы и будут разъяснять нашу историю. Думаю, со временем начнётся второй этап, и все это будет написано в книгах, - заверила Батыс Исмагулова.