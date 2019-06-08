В департаменте статистики Атырауской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан подсчитали, что в мае повысилась стоимость круп и мяса, хоть и не столь значительно – на 2 и 1,1 % соответственно, однако подорожание есть. -В прошедшем месяце повышение цен было также на муку и птицу - по 0,9%, рыбу и морепродукты - на 0,8%, молочные продукты - на 0,6%, сахар – на 0,3%, - отметили в департаменте. Рост цен на автомобили составил 2%, медикаменты - 0,2%, обувь - 0,5%. Интересно, что в мае уровень цен на услуги ремонта и проката обуви составил 17,3%. В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду - на 14,9%, на что некоторые атыраусцы среагировали так: мол, жара, ну и не нужна горячая вода. Что касается сферы услуг, то подорожал проезд воздушным пассажирским транспортом - на 6,2%, а вот железнодорожным пассажирским транспортом снизился на 0,6%.