Иллюстративное фото из архива "МГ" В полиции рассказали, что компания мужчин во дворе частного дома в районе Старого аэропорта жарили шашлык. Между двоими из них произошла ссора. После чего мужчина ударил друга шампуром. - От полученного удара потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи. Подозреваемый задержан. Сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия, - рассказали в полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.