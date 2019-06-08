Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО полковник Максима Хайрекенова, подразделения департамента приведены в готовность к выполнению задач в период купального сезона. - Всего подготовлено 70 спасателей, 27 плавсредств, 2 катера и 15 автомобилей для проведения рейдов. Водолазами ГУ «ОСО ДЧС ЗКО» проводятся работы по очистке дна пляжей по заявкам владельцев баз отдыха и детских лагерей города и области. После которого каждый владелец получает акт о выполненных работах, в котором указывается, что нужно сделать для обеспечения безопасной работы пляжа. Сотрудниками департамента на постоянной основе проводятся агитационные рейдовые мероприятия с разъяснением правил поведения на водоемах, однако, к сожалению, несмотря на это за купальный сезон 2019 года на водоемах области утонули 10 человек, из них 3 детей. В городе Уральск утонули 3 человека, Акжайыский район – 4 человека, район Байтерек – 2 человека, Каратобинский район – 1 человек, - рассказал Максим Хайрекенов. Также по словам Максима Хайрекенова, на постоянной основе в период купального сезона LED-экранах ведется трансляция видеороликов, изготовленных департаментом с телеэкранов, размещенных в медицинских учреждениях, Центре обслуживания населения г. Уральск, в торговых развлекательных центрах «Галактика» и «Сити центр». - К сожалению основными причинами утопления людей на водоемах является оставление родителями детей без присмотра вблизи водоемов, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в не оборудованных и запрещенных для купания местах и детская шалость на воде, - пояснил Максим Хайрекенов.