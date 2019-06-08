7 июня в центре обслуживания населения Уральска, студенты Уральского колледжа информационных технологий представили новую разработанную систему Smart Office. Как рассказал студентУральского колледжа информационных технологий Владимир Зотов, они разработали систему так называемый "умный" офис. - С помощью этой системы у сотрудников офиса появится возможность с установленного приложения на телефоне отслеживать температуру воздуха в офисе и на улице. Также в случае, если возникнет протечка воды в помещении, то на гаджет придет сигнал тревоги. Имеется управление освещением. Допустим, если кто-то забыл выключить освещение, уходя с работы, эту функцию можно выполнить из дома. Это все работает удаленно. Также в системе имеется функция статистики электричества. Определяется нагрузка на сеть, и ее можно будет контролировать. Отслеживать расход воды и вести подсчет. Система работает таким образом, что устанавливается контроллер, на который приходят все данные, он ведет контроль, отправляет данные на сервер, а сервера уже в приложение. Внешне устройство выглядит как тюнер от телевизора или же как модем. Если есть уже установленные счетчики, необходимо чтобы они были импульсные, для передачи данных на модем. Стоимость такого удовольствия составляет 350 тысяч тенге, - пояснил Владимир Зотов. Также эту систему своей разработкой дополнил второй студент Уральского колледжа информационных технологий Дмитрий Гутарев, он добавил нейронную сеть для системы Smart Office. - Тут есть наблюдение с камер, была задача сделать так, чтобы можно было отслеживать, кто приходил, а кто уходил, в какое время, и фиксировать эти данные. То есть чтобы нейронная сеть распознавала лица людей и вносила их в базу данных. Но когда камеры находят тех, кого нет в базе, срабатывает запись видеосъемки. Можно сказать, она работает по движению незнакомого лица. Это позволит охранять объект, и получать сигнал на свой телефон, если в офис или дом зашел посторонний человек. Также с помощью этой системы можно отслеживать работу, сколько сотрудники находятся на рабочем месте, и есть ли те, кто приходит не вовремя на работу, - дополнил Дмитрий Гутарев.