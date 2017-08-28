Вы хотите обменять ваш старый автомобиль на новый Renault? Или хотите купить другой подержанный автомобиль в обмен на ваш старый? Теперь не нужно тратить время на продажу и поиск нового автомобиля! Программа "Trade–In" позволит вам приобрести новый Renault или подержанный автомобиль в обмен на ваш старый автомобиль любой марки и комплектации.
Компания "Урал–Кров–Авто Плюс" зарекомендовала себя не только на рынке новых автомобилей, но ещё и подержанных. Этой весной в Уральске был открыт салон по выкупу и продаже автомобилей с пробегом AltynCar, который на данный момент широко пользуется успехом у автолюбителей. Теперь компания объявила о запуске программы "Trade–In" в автосалоне Renault.
– Мы стараемся идти в ногу со временем, – говорит директор по продажам Александр НИКОНОРОВ. – В Казахстане сейчас покупка авто по программе "Trade–In" становится очень популярной. Наши автолюбители поняли, что это удобно и даже экономно как по деньгам, так и по времени. Развивая данное направление, мы запустили "Trade–In" и в автосалоне Renault.
Полюбившиеся уральцам все модели французской марки приобретать стало не просто удобно, но ещё и выгодно. Ведь при обмене вашего автомобиля на новый Renault вы получаете дополнительную скидку до 250 000 тенге.
– Цена вашего автомобиля определяется экспертами дилерского центра на основе программы диагностики по единым стандартам Renault, – продолжает рассказывать Александр. – Наша компания как официальный дилер Renault со своей стороны гарантирует юридическую чистоту и прозрачность совершаемой сделки. Вы просто приезжаете в наш автосалон на своём автомобиле, а уезжаете на новеньком Renault. Кстати, также хотели бы сообщить о поступлении в продажу лимитированной серии Renault DUSTER Dakar.
Лимитированная серия Renault DUSTER Dakar – это совместный проект Renault и знаменитой гонки по бездорожью ралли–рейда Dakar, где автомобили проходят самые жесткие испытания на надежность.
В чём же отличия внедорожника DUSTER Dakar Edition?
В первую очередь, полный привод. Система полного привода c тремя режимами позволяет легко передвигаться по бездорожью. Уникальный режим LOCK – распределяет крутящий момент между осями и позволяет двигаться со скоростью до 80 км/ч.
Во–вторых, высокий клиренс в 210 мм, надежная подвеска и дополнительная металлическая защита картера, которые обеспечат прохождение любых препятствий на дороге.
И в–третьих, конечно же, дизайн.
Это:
Эффектные расширители колесных арок.
16” легкосплавные диски Black Thema с алмазной шлифовкой.
Бейдж лимитированной серии Dakar на передних дверях.
Хромированная накладка на багажнике с названием легендарного ралли.
Декоративные боковые стикеры на нижней части дверей.
Текстильные коврики в салон автомобиля с надписью Dakar.
Всё вышеперечисленное позволяет почувствовать дух знаменитого ралли–рейда в каждой детали DUSTER Dakar.
Решили обновить свой автомобиль, приезжайте в автосалон Renault!
