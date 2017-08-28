Это: Эффектные расширители колесных арок. 16” легкосплавные диски Black Thema с алмазной шлифовкой. Бейдж лимитированной серии Dakar на передних дверях. Хромированная накладка на багажнике с названием легендарного ралли. Декоративные боковые стикеры на нижней части дверей. Текстильные коврики в салон автомобиля с надписью Dakar.

Компания "Урал–Кров–Авто Плюс" зарекомендовала себя не только на рынке новых автомобилей, но ещё и подержанных. Этой весной в Уральске был открыт салон по выкупу и продаже автомобилей с пробегом AltynCar, который на данный момент широко пользуется успехом у автолюбителей. Теперь компания объявила о запуске программы "Trade–In" в автосалоне Renault. – Мы стараемся идти в ногу со временем, – говорит. – В Казахстане сейчас покупка авто по программе "Trade–In" становится очень популярной. Наши автолюбители поняли, что это удобно и даже экономно как по деньгам, так и по времени. Развивая данное направление, мы запустили "Trade–In" и в автосалоне Renault. Полюбившиеся уральцам все модели французской марки приобретать стало не просто удобно, но ещё и выгодно. Ведь при обмене вашего автомобиля на новый Renault вы получаете дополнительную скидку до 250 000 тенге. – Цена вашего автомобиля определяется экспертами дилерского центра на основе программы диагностики по единым стандартам Renault, – продолжает рассказывать Александр. – Наша компания как официальный дилер Renault со своей стороны гарантирует юридическую чистоту и прозрачность совершаемой сделки. Вы просто приезжаете в наш автосалон на своём автомобиле, а уезжаете на новеньком Renault. Кстати, также хотели бы сообщить о поступлении в продажу лимитированной серии Renault DUSTER Dakar. Лимитированная серия Renault DUSTER Dakar – это совместный проект Renault и знаменитой гонки по бездорожью ралли–рейда Dakar, где автомобили проходят самые жесткие испытания на надежность.В первую очередь, полный привод. Система полного привода c тремя режимами позволяет легко передвигаться по бездорожью. Уникальный режим LOCK – распределяет крутящий момент между осями и позволяет двигаться со скоростью до 80 км/ч. Во–вторых, высокий клиренс в 210 мм, надежная подвеска и дополнительная металлическая защита картера, которые обеспечат прохождение любых препятствий на дороге. И в–третьих, конечно же, дизайн.Всё вышеперечисленное позволяет почувствовать дух знаменитого ралли–рейда в каждой детали DUSTER Dakar.Новости Компаний.