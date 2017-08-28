Так, по словам акима ЗКО, социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской области характеризуется положительной динамикой. Рост внутреннего валового продукта составил 2%. В промышленности обеспечен рост на 12%, в том числе в горно-добывающем производстве – на 13%, в отраслях переработки – на 3%, в строительстве – на 6%. По Карте индустриализации реализуются 11 проектов с созданием 1 100 рабочих мест на сумму 15 млрд. тенге, из них 3 проекта – это совместные предприятия с участием иностранного капитала. – В малом и среднем бизнесе вырос выпуск продукции более, чем на 25%, в этой сфере занято 107 тысяч человек, в структуре валового регионального продукта доля отрасли составляет 40%, что соответствует Вашим поручениям и достигнуто благодаря реализации государственных программ, – сказал А. Кульгинов. Инвестиции в экономику составили 163 млрд. тенге. Особо хочу отметить, что Ваше Послание придало импульс развитию сельского хозяйства в качестве нового драйвера экономики, инвестиции в отрасль выросли в 5 раз. Общая посевная площадь составила 500 тыс. га, из них половина – зерновые. Прогнозируем собрать урожай на 10% больше уровня прошлого года, озимые полностью убраны, яровые завершим в сентябре. Орошаемые площади согласно Вашему поручению в текущем году увеличены более, чем в 2 раза и составили 72 тыс. га. Правительством выделены необходимые средства, совместно с Минсельхозом восстанавливаются 5 ирригационных сооружений на сумму 800 млн. тенге, в целом ввод в пятилетний период позволит дополнительно увеличить площадь орошаемых земель до 145 тысяч гектаров. Создано 42 кооператива, они уже приступили к работе. По итогам Вашего визита в Иран, мы наладили тесное взаимодействие с иранскими бизнесменами. К примеру, заключен контракт на экспорт мяса баранины в объеме 1 500 тонн, на сегодня отправлена первая партия. Пресс-служба МСХ РК