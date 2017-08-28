Депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА рассказала акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ про нечеловеческие условия, в которых работают участковые инспекторы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 28 августа, состоялась сессия областного маслихата. По словам депутата маслихата Западно-Казахстанской области Ляны ТУРСЫНОВОЙ, летом депутаты проверили состояние зданий, в которых работаю участковые инспекторы. - Несколько участковых инспекторов не имеют на своих обслуживаемых участках зданий и вынуждены работать вообще в других районах. В большинстве зданий нет нужной техники и мебели. Вместо мебели многие используют списанные школьные парты. Все это влияет на их оперативную работу, - пояснила депутат. - Прошу вас, Алтай Сейдирович, рассмотреть данную проблему и выделить средства на приобретение техники и мебели, а также на ремонт зданий. Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что данный вопрос они отработают совместно с руководством ДВД ЗКО и акимом Уральска. - Вы правильно отметили эту проблему. Ненадлежащее состояние рабочего места и отдаленность его от обслуживаемого участка сильно влияет на оперативное реагирование на вызовы жителей. Надо составить отдельную программу по данной проблеме совместно с начальником департамента внутренних дел и решить сложившуюся проблему, - заявил глава региона. Напомним, 30 июня участковые инспекторы пожаловались депутатам на отсутствие туалетов и ужасные условия в участковых пунктах полиции.