- По предварительным данным, водитель "Ауди" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Мерседесом", - сообщили в МПС ДВД ЗКО. - В результате, 25-летняя пассажирка "Мерседеса" скончалась на месте происшествия. Водитель и 2 пассажиров "Мерседеса", а также водитель "Ауди" находятся в Акжайыкской ЦРБ. По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».