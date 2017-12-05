Автомобили Toyota заслужили любовь и признание казахстанских автомобилистов уже давно. С каждым годом представители японской марки не устают удивлять и предлагают всё более усовершенствованные модели авто. Как оказалось, и в этот раз автолюбителям было чему удивляться.- Мы рады представить в нашем дилерском центре новую модель Toyota Land Cruiser Prado. В тест-драйве представлен автомобиль в полной комплектации с 4-литровым объемом двигателя в 249 лошадиных сил. Все желающие могут испытать его в деле на тест-драйве, воспользоваться всеми опциями и всеми функциональными возможностями, - рассказала. – Представленная шоу-руме модель – это базовая комплектация с объемом двигателя 2,7 л в 158 лошадиных сил. Клиенты могут увидеть разницу между комплектациями, то есть между той, которую они могут увидеть в эксплуатации на тест-драйве, и выставочной моделью. Новый Land Cruiser Prado получил современный и основательный внешний вид, более продуманный, удобный и качественный салон. Кроме того, автомобиль стал динамичнее и комфортабельнее — как в городских условиях, так и на бездорожье. В нашем автоцентре можно приобрести модели в цветовых гаммах «черный изумруд» и «белый жемчуг», в дальнейшем будут доступны для покупателей также автомобили этой марки бронзового и коричневого тонов.Следует отметить, что роскошным внедорожником интересовались как мужчины, так и представительницы прекрасной половины человечества.- Мы с сыном давно уже поклонники бренда Toyota. Новый внедорожник очень комфортный, это хороший автомобиль для всей семьи. Несмотря на внушительный вид, прекрасно выполняет маневры в пути и на разворотах. Даже мне, хрупкой женщине, несложно управлять машиной. Решили с сыном приобрести этот автомобиль, - поделилась жительница города Наталья КОТЕЛЬНИКОВА.- Продажам уже дан старт. Автомобиль можно приобрести как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит. По автокредитованию у нас процентная ставка составляет от 12% годовых и выше в зависимости от срока кредита и первоначального взноса. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости автомобиля, Оформление кредита занимает всего несколько минут, - дополнила Айгуль МАРТЫНЕНКО.Новый Land Cruiser Prado оснащен сверхуниверсальными опциями. На приборной панели с удобным и безопасным блоком переключателей, сгруппированных по функциям, расположена система с большим 8-дюймовым дисплеем, мультимедийной системой, также привлекательна система приборов и мультиинформационный дисплей с диагональю 4,2 дюйма, который управляется с переключателей, установленных на рулевом колесе.- У автомобиля улучшенная шумоизоляция, отличная автоматическая коробка передач. Он легко разгоняется и двигается. Привлекает то, что этот автомобиль как раз адаптирован для нашего климата и для наших тяжелых дорог, – отметил автолюбитель Марат ХАСАНОВ.День открытых дверей удался на славу. Для гостей сотрудниками автоцентра был организован праздничный фуршет.На праздник многие автолюбители пришли вместе с детьми. И пока взрослые любовались новым автомобилем и испытывали его технические данные на деле, малышей развлекали веселые аниматоры – «Барбоскины».- Мы рады видеть всех поклонников бренда Tойота. На самом деле обновленный Land Cruiser Prado очень впечатлил всех нас. Уверен, что он будет по достоинству оценен нашими клиентами воочию. В дальнейшем Тойота Центр Уральск запланировал проводить подобные мероприятия с представлением новых моделей как можно чаще, на которых мы будем рады видеть не только взрослых, но и детей. Нашей компании хотелось бы уже с малых лет привить подрастающему поколению любовь к Тойоте, - сказалДля тех, кто хочет более подробно узнать о новинке, предлагаем пройти тест–драйв и оценить автомобиль по достоинству.Новости Компаний.