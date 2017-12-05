Сотрудника морской инспекции рыбоохраны задержал пограничный наряд ночью на реке Урал в районе села Дамба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта youla.ru Инспектор передвигался ночью по реке на лодке типа "казанка" без регистрационных номерных знаков, в ней находилось три охотничьих ружья, документов на которые не было. - Задержание произошло в ночь на 30 ноября в 00.09. Основанием для задержания послужил факт передвижения по реке в темное время суток во внутренних водах. При этом нарушитель сообщил, что ружья принадлежат его знакомым, которых он помогал перевозить в с.Дамба. Имена и фамилии людей он назвать отказался, - сообщили сотрудники пограничной службы. Собранные материалы дела заргистрированы в КУИ по ст.287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Дело передано Городской отдел полиции №1 для дальнейшего расследования.