7-летний Адильхан БИСЕМБАЕВ учится в первом классе, однако занимается он на дому из-за своего диагноза. С рождения у мальчика диагностирована гидроцефалия, несовершенный остеогенез (болезнь "хрустальный человек" - прим. автора) и ангиопатия клетчатки. По словам мамы мальчика Ляззат УТЕПКАЛИЕВОЙ, ее семья полтора года назад переехала в пригород Уральска из-за того, что маленькому сыну не подходил климат города Атырау. - Я многодетная мама, у меня семь детей. Младшему 1 год и Адильхану семь лет. Мы переехали из Атырау и теперь здесь снимаем дом за 20 тысяч тенге в месяц. С болезнью Адильхана мы боремся с самого рождения, прошли уже много курсов лечения и даже ездили на операцию в Индию в июне 2016 года. Все это время мы сами искали деньги. Муж работает водителем, но зарплата у него невысокая. Каждые три месяца я с сыном езжу в Европейскую клинику Москвы, где нам делают уколы, которых в Казахстане нет, - рассказала мама Адильхана. Маленький Адильхан не передвигается самостоятельно, он ездит на инвалидной коляске. В Индии ему в обе ноги вставили стержни, чтобы выпрямить их. - Сейчас нас уже ждут в клинике Москвы, но нужной суммы мы не смогли собрать. Мы должны там быть до 25 декабря. Нам необходимо 700 тысяч тенге, однако в этот раз у нас с мужем никак не получается найти эти деньги, - пояснила расстроенная мама. Со слов мамы, Адильхан очень способный мальчик, и ему нравится учиться. Он мечтает пойти в школу и найти себе друзей, однако пока это невозможно. Маме в течение 13 лет будет необходимо возить сына в Москву, чтобы добиться нужного результата.