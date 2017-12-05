18 ноября из поселка Акпатер Казталовского района 32-летний парень отправился на поиски пропавшего скота, но так и не вернулся, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила пресс-секретарь оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Лейла АБДРАХМАНОВА, мужчина пропал в районе поселка Талдыкудук Казталовского района, его поиски отряд начал только 24 ноября. - Нами полностью была пройдена территория от поселка Талдыкудук до Акпатер и все чабанские точки в этой местности. 30 ноября было принято решение прекратить поиски. Мужчину найти не удалось, - рассказала Лейла АБДРАХМАНОВА. Напомним, что в в поисках парня участвовали не только спасатели, но и местные жители.