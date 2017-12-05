Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, ежедневно за консультацией в центр занятости обращаются около 300 человек, однако старое здание рассчитано на меньшее количество. - В освободившемся здании ЦОНа планируется расположить центр занятости населения, так как старое здание очень маленькое и не позволяет вместить нужное количество работников и посетителей, - заявили в акимате г. Уральск. - К тому же центр занятости располагался на втором этаже здания и людям с ограниченными возможностями было сложно получить государственную услугу. Стоит отметить, что с 4 декабря добраться до нового ЦОНа можно будет на автобусах №6, 12 и 30Д.