Как рассказал Асхат ШАХАРОВ, агропромышленный комплекс является одним из крупных и социально-значимых секторов экономики Зеленовского района. - Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 215 тысяч гектаров, в том числе зерновые - 133 тысячи гектаров, масличные – 31 тысяча гектаров, кормовые составили 47 тысяч гектаров, - отметил Асхат ШАХАРОВ. - Более чем на трех тысячах гектаров был посажен картофель, овощи и бахчи. При этом средняя урожайность в районе достигла 17,3 центнера с одного гектара, а валовый сбор – 225 тысяч тонн. Кроме того, в районе работают по программе занятости и массового предпринимательства 9 сельскохозяйственных кооперативов. - Четыре из них направлены на откорм крупного рогатого скота, два работают по закупу и переработке молока, столько же кооперативов по породному преобразованию и один занимается овощеводством, - рассказал Асхат ШАХАРОВ. В районе в сфере малого и среднего бизнеса открыто 988 новых рабочих мест. - В числе крупных инвестиционных проектов можно выделить строительство птицефабрики ТОО «Жаик Агро ЛТД» в Щаповском сельском округе, с производственной мощностью до 6000 тонн мяса птицы в год. Стоимость этого проекта составляет более 4 миллиардов тенге, с созданием 200 рабочих мест, - пояснил аким Зеленовского района. - Второй проект - это строительство комплекса по хранению и переработке углеводородного сырья ТОО «Жайык Петролеум ЛТД» в сельском округе Белес с созданием 180 рабочих мест. Стоимость проекта 5,5 миллиарда тенге. Первый объект планируем ввести в эксплуатацию до конца этого года. А второй начнет работать в 2018 году.