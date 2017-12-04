В городском акимате творчество молодых дарований оценили по достоинству, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Это очень хорошая тенденция, когда молодые люди высказывают насущные для города проблемы таким творческим образом, - прокомментировал пародию  заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата г. Атырау Эдуард ОСПАНОВ. – Стоит отметить, что в 2017 году мы заасфальтировали 411 улицы и 39 проездов в областном центре общей протяженностью 247,3 километра. На 110 улицах уже проложен крупнозернистый асфальт, что дало жителям возможность беспрепятственного проезда к своим домам, укладка следующего слоя мелкозернистого асфальта была перенесена на 2018 год из-за погодных условий. Помимо этого, мы провели ямочный ремонт на дорогах общей площадью 43 200 квадратных метров, - сообщил Эдуард ОСПАНОВ. К слову, 4-ая улица в мкр. Жулдыз, которая показана в начале ролика, в 2017 году была заасфальтирована. В следующем году работа по прокладке дорог будет продолжаться, в пригородных сельских округах они будут заасфальтированы согласно плану развития г. Атырау, в порядке очередности. Напомним, что атырауская молодежь сняла каверверсию клипа казахстанской группы Ninty one "Mooz", где высмеивается бездорожье и грязь в Атырау и его пригороде.