«Экомед Жайык» распахнула свои двери в Уральске в 2020 году и является частью сети клиник по всему Казахстану под руководством доктора биологических наук, репродуктолога- эмбриолога - Салтанат Байкошкаровой. Она является первой, кто принёс экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Казахстан.

Репродуктология - это область медицины, которая изучает и лечит проблемы, связанные с бесплодием и нарушениями репродуктивной системы. В «Экомед Жайык» работает целая команда высококвалифицированных специалистовв, которые обладают обширным опытом и экспертизой в области бесплодия. Цель клиники - предоставить каждой семье индивидуальный подход и наиболее эффективное лечение, основанное на последних научных достижениях.

– Если пара в течение одного года планирует беременность, не использует контрацептивы, однако долгожданная беременность не наступает, то это уже считается бесплодием. Парам необходимо задуматься, начать обследование и искать причину патологии, - говорит руководитель клиники «Экомед Жайык», врач-репродуктолог Жанаргуль Рахым.

Здесь проводится колоссальная работа для того, чтобы на свет появился маленький человечек. Для начала отбираются пары, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей и проводится полное обследование.

– Бывают такие случаи, когда пары с бесплодием могут зачать ребенка после нашего лечение без ЭКО. На базе нашей клиники мы проводим диагностику бесплодия и гинекологическое обследование наших пациенток. Женщинам проводят первичный осмотр и УЗИ-исследование, а также они сдают необходимые клинические анализы. По результатам обследования наши специалисты подбирают консервативное лечение либо начинают стимуляцию и подготовку к процедуре ЭКО, а основной забор клеток, культивирование ребенка и перенос проводится в Атырау, в Алматы или в Астане. И это очень удобно для пациенток, так как не надо ехать далеко, долго пребывать в другом городе и месяцами ждать стимуляцию, а буквально за 7-10 дней получить процедуру. После положительного результата женщины уже могут встать на учет по беременности в поликлинике, к которой они прикреплены, - отметила Жанаргуль Рахым.

Всего в клинике оказывают услуги два врача-репродуктолога и один врач-андролог, который проводит обследование мужчин. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, обучение, совершенствуют свои знания и навыки. Также функционирует лаборатория, где проводится спермограмма.

Прием ведут ведущие специалисты клиники в области репродуктологии, которые имеют не один год стажа в области медицины. Квалифицированную помощь женщинам оказывает Кызгалдак Тугелова, за плечами которой долгие годы работы в городской многопрофильной больнице. На лечении мужского бесплодия специализируется врач-андролог Бибигуль Исмагулова, доктор с 15-летним стажем, с помощью которой мужчины обрели счастье быть отцами.

Кроме этого в «Экомед Жайык» могут получить услуги и, так называемые, квотные пациенты, которые выбрали именно эту клинику. Чтобы оформиться на процедуру ЭКО по квоте, пара должна стоять на диспансерном учете по бесплодию в поликлинике по месту жительства, оттуда их направляют в областной перинатальный центр, где они должны встать в очередь и выбрать клинику.

Специалисты отмечают, что при соблюдении всех рекомендаций врачей, при адекватном и ответственном подходе пар в 80% случаях у пациентки наступает беременность, и это, кстати, отличный результат. Первые малыши, которые появились на свет благодаря клинике «Экомед Жайык» уже отметили свой первый день рождения.

Прием ведется по записи по телефонам: 8 775 224 15 15, call-центр: +7 775 007 07 00.

Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, мкр-н Байтерек, ул. Нур, д. 5.

Лицензия №00809DR от 25.01.2016 г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области.

Новости Компаний

