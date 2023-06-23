Чиновники утверждают, это единственный способ держать город в чистоте, передаёт телеканал КТК.

О том, что актюбинцы станут платить за вывоз мусора больше, власти говорили ещё весной. Накануне в акимате утвердили новые тарифы. Раньше жители многоэтажек платили за эти услуги 180 тенге с человека, а в частном секторе 200. С августа цена увеличится до 417 и 450 тенге соответственно. В городе работали три компании по вывозу мусора. Но одна из них с мая приостановила деятельность. Утверждают, что дело крайне убыточное – и служба увязла в долгах. К слову, как раз это и стало одной из веских причин для того, чтобы поднять тарифы. В акимате говорят: даже с новыми расценками чистота во дворах обходится актюбинцам меньше всех по стране. Но и при этом почти половина абонентов не платит по счетам.