Как сообщили в акимате Бурлинского района, в селе Бумаколь строится общежитие для работников бюджетной сферы. В нем будет 4 квартиры. - Общая топочная и отдельные санузлы. Площадь здания 200 кв.м. Территория будет благоустроена. В проект входит озеленение и установка детской площадки. Для пешеходной зоны предусмотрено покрытие из брусчатки. Стоимость проекта 52 млн тенге, - рассказали а акимате. Аким района Миржан Сатканов ознакомился с ходом работ. Подрядчику было указано на сроки исполнения. На сегодня в районе общежития для работников бюджетной сферы построены в 11 селах района.