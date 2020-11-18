Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 18 ноября около 1.00 в районе Птицефабрики, недалеко от кемпинга "Алатау". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчина осматривал задние фары большегруза, и в этот момент фура покатилась назад. – Его зажало между двумя фурами, 34-летний уроженец Туркестанской области погиб на месте. Данный факт зарегистрирован как несчастный случай, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что спасти мужчину не удалось, смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи.