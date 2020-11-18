В 2019 году выиграв безвозмездный грант в 500 000 тенге 22-летний Бекзат Сембиев открыл индивидуальное предприятие «SAULE SERVICE». И сейчас всего лишь за год стал получать прибыль. Молодой предприниматель стал известным в районе. Бизнес должен постоянно развиваться, считает начинающий бизнесмен. Сейчас он заказал оборудование для печати больших баннеров. Намерен также заняться распечаткой пригласительных на всевозможные праздники и мероприятия. - Я стараюсь не сидеть и ждать клиентов. А сам хожу по организациям и предприятиям, предлагаю свои услуги. Нахожузаказы. Для нихмы можем распечатывать визитки, таблички. Есть возможность производить печать в формате от A1до а4. Село - это огромное поле, где можно успешно себя реализовать и стать самодостаточным. И это не только животноводство,- рассказал молодой Предприниматель Бекзат Сембиев. Это мнение поддерживает и еще один сельский предприниматель Алихан Турсынгалиев. Пройдя обучающие курсы в Уральске и Актобе он 3 месяца назад открыл в родном поселке парикмахерскую. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей прически мастер делает бесплатно. - Считаю, что в поселке нужны такие мужские салоны. У меня была возможность работать в областном центре. Но я просчитал все, подумал и решил работать в сельской местности. И сейчас ни капли об этом не жалею. Бизнес потихоньку идет в школу. Все расходы оправдали себя, - говорит начинающий бизнесмен.