Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, мобильные группы продолжают выявлять злостных нарушителей карантинных ограничений. С 12 по 14 ноября зарегистрированы нарушения в 10 ресторанах, двух караоке-клубах, четырёх саунах, а также двух продуктовых магазинах. Причём владельцы некоторых из них требования закона игнорируют уже на систематической основе, продолжая работу после 22.00, либо принимая многочисленные группы посетителей. – Так, например, в пятый раз требования карантинных ограничений нарушила администрация караоке-клуба «Вивальди», где на момент визита мобильной группы находилось около 30 человек. Третье нарушение аналогичного характера зафиксировано в ресторане Aks rezerv, и второе по счёту – в ресторане Habiba Lounge. Кроме того, несоблюдение мер безопасности, установленных постановлением главного санитарного врача, зарегистрировано в ресторанах Ginza, «Сарайшык», Bretzell, «Терем у Гаджи», The tower, кафе Florya и караоке-клубе Cash. Также «отметились» в отчётах мобильных групп и продуктовые магазины: «Рауза», «Гульжан», «Каусар», «Достык», «Кастель» и «Наурыз», - сообщил в полиции. Стоит отметить, что собранные материалы в отношении предпринимателей направлены в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для оформления административных протоколов.