В Уральск прибыли к.м.н., профессор, руководитель кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Курмангазин М.С., к.м.н., доцент руководитель кафедры эпидемиологии, Уразаева С.Т., проректор по клинической работе Мусин Н.М. и др. Ученые-медики встретились с медицинским персоналом областной многопрофильной больницы, а также посредством видеоконференцсвязи с центральными и районными больницами Каратобинского, Акжаикского, Чингирлауского, Теректинского, Бурлинского, Жангалинского и Жанибекского районов. Они провели ряд образовательных семинара по практическому здравоохранению, консультированию по новым методам лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в рамках действующего клинического протокола. По мнению 60 слушателей, они были очень полезными и своевременными. Главные врачи, их заместители, эпидемиологи, инфекционисты, терапевты, а также главные медсестры, которые координируют работу среднего медперсонала стационаров, пополнили свой багаж знаний новой информацией от ученых, которые работают над улучшением качества оказания медицинских услуг. В ходе видеоконференции в формате «вопрос-ответ» были скоординировано взаимодействие между поликлиниками и стационарами Западно-Казахстанской области, особенно касательно своевременного выявления и лечения пациентов с COVID-19. Прибывшие эксперты во время пребывания в Уральске ознакомились с организацией работы приемного покоя, инфекционного, реанимационного отделений, отделения лабораторной диагностики областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы. А также посетили городские поликлиники, где оказывается первичная медико-санитарная помощь, осмотрев как построена работа по выявлению заболевших и сокращению путей распространения КВИ среди посетителей. Они дали соответствующие рекомендации по улучшению качества проводимого лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Известно, что СOVID-19 – новая и еще до конца неизведанная инфекция. Пока мировые ученые мира не могут сказать какие последствия оставит она в организме человека, поэтому медики и остерегают людей от заражения. И сейчас важно чтобы все структуры науки и практики объединялись и оперативно обменивались информацией, выявляя изменения и активно реагируя на них.