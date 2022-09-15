– Основанием для предъявления обвинения подсудимым послужило заключение руководителя криминалистического отдела департамента экономических расследований по Атырауской области, акт проверки соответствия инженера системы ТОО «L» техническим условиям, заключение заместителя директора ТОО «R». Однако во время следственного эксперимента, проведенного при досудебном расследовании, было установлено, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Других доказательств, подтверждающих виновность подсудимых со стороны обвинения не представлено. Таким образом, в судебном заседании факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения подсудимыми в особо крупном размере не нашло своего подтверждения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО и и.о. заместителя руководителя управления образования Атырауской области. Они обвинялись в хищении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. История началась в 2020 году, когда в стране была объявлена пандемия и школьники перешли на дистанционный формат обучения. Из материалов дела следует, что заместитель руководителя управления образования, используя свое служебное положение, а также директор ТОО, на основании договора государственного закупа похитили денежные средства, выделенные школьникам на планшеты и ноутбуки. Государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере, а именно более 194 миллионов тенге. Прокурор просил суд признать их виновными и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы. Представитель потерпевшего просил взыскать причиненный имущественный ущерб в случае признания подсудимых виновными. Подсудимые и защитники не согласились с предъявленным обвинением и просили вынести оправдательный приговор.Таким образом суд пришел к выводу, что обвиняемые должны быть оправданы по предъявленному обвинению, так как в их действиях отсутствует состав уголовного правонарушения. Суд признал право подсудимых на возмещение вреда за незаконное уголовное преследование. Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области, в котором акцентировал внимание прокурора на допущенные нарушения. Приговор и частное постановление суда не вступили в законную силу.