– Основанием для предъявления обвинения подсудимым послужило заключение руководителя криминалистического отдела департамента экономических расследований по Атырауской области, акт проверки соответствия инженера системы ТОО «L» техническим условиям, заключение заместителя директора ТОО «R». Однако во время следственного эксперимента, проведенного при досудебном расследовании, было установлено, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Других доказательств, подтверждающих виновность подсудимых со стороны обвинения не представлено. Таким образом, в судебном заседании факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения подсудимыми в особо крупном размере не нашло своего подтверждения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.Таким образом суд пришел к выводу, что обвиняемые должны быть оправданы по предъявленному обвинению, так как в их действиях отсутствует состав уголовного правонарушения. Суд признал право подсудимых на возмещение вреда за незаконное уголовное преследование. Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области, в котором акцентировал внимание прокурора на допущенные нарушения. Приговор и частное постановление суда не вступили в законную силу.
