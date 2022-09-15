В Бурлинской районной больнице планируется открытие инсультного центра, где будут функционировать 8 койко-мест (из них 2нейроПИТ). В Бурлинском районе появится инсультный центр В связи с этим сегодня с рабочим визитом Бурлинскую районную больницу посетил Директор Республиканского координационного центра по проблемам инсульта, врач нейрохирург - Адильбеков Ержан Боранбаевич. В ходе встречи были обсуждены вопросы по оснащению данного центра, а также были затронуты и кадровые проблемы. Ержаном Боранбаевичем были даны рекомендации по реализации данного центра.  