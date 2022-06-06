Горячее водоснабжение отключили и в 19 социальных объектах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Детские сады, школы и инфекционная больница остались без горячей воды в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», шестого июня на тепловой магистрали ТМ-7 ведутся текущие ремонтные работы. В связи с этим горячее водоснабжение прекращено в центральной части города, а именно в 70 жилых домах и 19 социальных объектах, среди которых школы и детские сады. Ориентировочное время проведение работ до 20:00 седьмого июня.