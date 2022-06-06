- Решение принято с учётом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Нацбанка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году, - объяснили в пресс-службе НБ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентным пунктом. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%.

Базовая процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.