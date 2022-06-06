Расписались за меня, сына и внука: жительница Уральска заявила о нарушениях на избирательном участке
Женщина заявила, что на избирательном участке за получение бюллетеней расписались не только за членов её семьи, но и за соседей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено Галией Темрешовой
Жительница Уральска Галия Темрешова вместе со своей семьей проживает в доме №245 по проспекту Назарбаева и относится к избирательному участку №478 на базе СОШ №45. Вечером пятого июня, в день республиканского референдума, пенсионерка пошла проголосовать и была неприятно удивлена.
– Мы - люди советской эпохи, привыкли относиться ко всему с ответственностью. Я всегда хожу голосовать по утрам, но вчера решила проверить работу избирательного участка и пошла за полчаса до закрытия. При получении бюллетеня увидела, что рядом с моей фамилией, с фамилиями моего сына и внука стоят чужие подписи. Сын не ходил на референдум, а внук вообще находится в Аксае. Я начала возмущаться, а мне говорят, якобы это моя сноха (она проголосовала раньше, так как уезжала в другой город) перепутала и расписалась за нас всех. Но как такое может быть? Разве можно ошибиться и расписаться сразу за четверых? Хорошо, я сфотографировала документ, показала его сыну, но он не узнал подпись своей супруги. Говорит, только подпись рядом с её фамилией принадлежит ей, а остальные не её, - рассказала Галия Темрешова.
Далее пенсионерка позвонила своей снохе, но та сказала, что расписывалась только за себя. После чего женщина прошлась по соседям и расспросила, ходили они на выборы или нет. Однако большинство из них, по словам пенсионерки, ответили отрицательно, несмотря на то, что подпись у их фамилий стояла.
– Зачем устраивать весь этот цирк, если за нас кто угодно может расписаться? Значит враньё всё это. Вообще выборы нельзя проводить в стенах школ и привлекать учителей. Комиссия должна быть независимой, а учителя как раз таки зависимы от руководства, - подытожила Галия Темрешова.
Между тем председатель избирательного участка №478, она же директор СОШ №45 Ляззат Сагынгалиева подтвердила, что действительно такой случай произошел.
– Днём приходила невестка Темрешовой, возможно, она и перепутала и поставила подпись за мужа, за свекровь. У нас никто не подтасовывал подписи, но мы не смогли переубедить её. Соседи, кстати, ходили. Теперь она своё будет говорить, мы своё. Такие ситуации бывают, ошибки бывают везде. Темрешова письменных заявлений не оставляла, - рассказала Ляззат Сагынгалиева.
Корреспондентам «МГ» пока не удалось дозвониться до председателя избирательной комиссии ЗКО Гайсы Капакова.
