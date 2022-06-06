С 14 июня вводится полугодовой запрет на вывоз с территории Казахстана ПЭТ-отходов (полиэтилентерефталат), передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане введут запрет на вывоз ПЭТ-отходов Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития, предусмотрен запрет на вывоз:
  • прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий ёмкостью не более двух литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090);
  • прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий ёмкостью более двух литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923309090);
  • отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена (код ТН ВЭД ЕАЭС 3915901100).
В комитете государственных отходов пояснили, что запрет вводят для обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем.