Обеспокоенные хозяева вызвали спасателей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Змея заползла в частный дом в Атырау Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, пятого июня в 20:28 поступил вызов о том, что в котельную дома, расположенного на дачном участке в микрорайоне Коктем, заползла змея. Прибывшие спасатели с помощью подручных средств отловили рептилию, переместили в пластиковое ведро и выпустили в естественную среду обитания. По словам руководителя отдела «Экзотариум» Алматинского зоопарка, герпетолога Александра Гурнёва, незваным гостем оказался узорчатый полоз, змея не ядовита и совершенно безопасна. В ДЧС Атырауской области всё же порекомендовали гражданам при встрече со змеями оставаться на месте, не совершать резких движений и не бежать. В большинстве случаев рептилия уползает подальше от человека. А при укусах необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.