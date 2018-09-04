Фото с сайта Informburo.kz Семилетний мальчик из села Абай ЮКО 1 сентября пошёл в школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле АЙТПАЕВА на пресс-конференции в Правительстве. -Мальчик учится, пошёл в школу. Когда что-то плохое происходит, чем больше мы раскручиваем эту проблему, она больше формируется. Поэтому я не буду раскрывать, где он живёт, в какой он школе. Раскрывать это в интересах ребёнка мы не будем. Просто скажешь одно, за ним другое пойдёт, другие будут смотреть и думать, может, это он, и представьте, какая волна пойдёт среди этих первоклассников, – сказала она. По словам омбудсмена, обидчики ребёнка также продолжили обучение в школах. -Во-первых, они находятся под надзором органов внутренних дел и, естественно, образовательный процесс у нас обязательный. По Конституции в любом случае они должны получать среднее образование, – отметила она. По мнению уполномоченного по правам ребёнка, самое страшное наказание для обидчиков мальчика из села Абай – сломанная психика. "Знаете, мир ещё не придумал такого наказания, чтобы в семье, быту не было сексуального насилия. Хотя у нас есть такие страны, как Швейцария, Швеция, Голландия, Франция, Эстония, где признан лучший опыт по борьбе с насилием, но там тоже есть такие случаи. Эти ребята уже наказаны тем, что они себе сломали психику. Самое сильное наказание – это психическое, эмоциональное. Это болезнь, которая будет сказываться в целом на росте и так далее. Здесь, наверное, надо искать инструменты, как в Коране, Библии сказано. Даже наш Президент всегда говорит, что мы должны уметь и научится прививать любовь к детям. Самое сильное, что может сделать человек, – это полюбить того, кто тебе не нравится", – заключила она. За два месяца, с того момента как Сауле АЙТПАЕВА назначена уполномоченным по правам ребёнка в РК, ей поступило более 80 обращений. Как отметила омбудсмен, в основном в обращениях наблюдается агрессивность и конфликтное неумение понять друг друга. "Это основные причины нарушения прав и интересов детей. Дисгармония в семейных отношениях снижает психоэмоциональное состояние и самооценку ребёнку как личности. Тема исполнения отцовских, материнских обязанностей на сегодня злободневна. К сожалению, эгоистичное отношение матери, практически природой созданной, чтобы заботиться о детях, приводит к тому, что детей бросают. Мы их потом ищем, обнаруживаем. Мы должны тогда проводить обучение молодых семей. Многие на местах не знают, что есть молодежные центры здоровья, особенно подростки", – сказала она. Также уполномоченная по правам ребёнка предложила оснастить все школы и детские сады видеокамерами. Это единственный путь избежать конфликтные ситуации в учреждениях образования, считает она. "Затем можно создавать комиссию по примирению детей, куда можно включать непосредственно учеников старших классов, которые себя положительно показали в этом направлении. Это же также будет подготавливать молодежь к зрелой жизни. А также подбор воспитателей. К подбору воспитателей нужно относиться тщательно. В этом отношении уже программа соответствующим министерством образования разрабатывается и будут вноситься предложения", – отметила Сауле АЙТПАЕВА. По словам омбудсмена, особое место имеет неконструктивное поведение местной власти. Когда есть проблема учащегося либо обращающегося гражданина и прежде чем воспитать характер многие пытаются сменить школу, уехать из этого района или из этого села, отметила она. "Это единичные случаи, но нужно говорить о том, что это есть. В связи с этим предлагается создание так называемую детскую медицацию, когда должны к этой медиации подключаться почетные граждане, ветераны труда, депутаты маслихатов и так далее. То есть организационно на центральном уровне у нас меры приняты. Здесь не хватает у нас непосредственного исполнения и применения законов на местах", – сказала она. Уполномоченная по правам ребёнка обратилась к бизнесу, таможенным органам , комитету госдоходов, органам транспортного контроля и СЭС по вопросам безопасности детей. "Почему сначала мы допускаем ввоз испорченных или ядовитых продуктов, лекарств, телефонов, игрушек, а потом когда дети попадают в больницы начинаем заявлять о том, что они были завезены в страну. То есть у нас должна быть тотальная защита здоровья детей", – подчеркнула она. О неоднократном изнасиловании и избиении семилетнего ребёнка из села Абай ЮКО со стороны старшеклассников соседней школы заявила бабушка мальчика. Позже Загипа БАЛИЕВА заявила, что возьмёт дело мальчика под личный контроль. Она сообщила, что бабушка мальчика обращалась по таким фактам и в 2016 году.