Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов, ночью +15. В Атырау также ожидается переменная облачность. Днем +28, ночью +16. В Актобе по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков. Днем +21 градус, ночью +11. В Актау ясная погода без осадков. Днем +27 градусов, ночью +17.