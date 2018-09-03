В Атырау впервые прошла ретро-дискотека в формате open-air «Disco – 2000». Участие в этом масштабном танцевальном мероприятии приняли около пяти тысяч гостей и жителей г.Атырау. Идея проведения дискотеки на открытом воздухе принадлежит общественному активисту Арману Хайруллину. Беспрецедентное культурное событие поддержали и в городском акимате. -Изначально мы планировали, что на дискотеку придет взрослое поколение, которым уже за 30 лет, которые еще помнят старые добрые хиты свой молодости – песни «Руки вверх», «Иванушки International», «Backstreet Boys» и других. Но пришло очень много молодежи и подростков, это еще раз говорит о том, что такие мероприятия городу нужны. Проведение ретро-дискотеки поддержал сам аким города Алимухаммед Куттумуратулы, городской отдел культуры помог с местом и оборудованием, - рассказал Арман Хайруллин. В ходе мероприятия среди горожан было проведено несколько конкурсов, где разыграли призы от спонсоров. Сами организаторы «Disco – 2000» уверены, что ретро-дискотека в стиле open-air станет традиционной и затронет сразу несколько музыкальных эпох.