От помощи семьям до борьбы с буллингом: в Казахстане обновляют работу комиссий по защите детей

С начала 2025 года Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели около 4 тысяч заседаний, рассмотрев свыше 7 тысяч дел. Об этом сообщает gov.kz. Более тысячи из них касались семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им оказывается комплексная поддержка — от материальной и психологической до юридической и медицинской помощи.

Комиссии по делам несовершеннолетних — это ключевой инструмент защиты прав детей на местах. Их деятельность позволяет оперативно выявлять семьи, оказавшиеся в кризисе, и оказывать им адресную помощь. Мы усиливаем межведомственное взаимодействие и вводим новые подходы, направленные на профилактику буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения среди детей, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Разрабатываются новые правила деятельности комиссий, которые расширят их полномочия в сфере профилактики буллинга и кибербуллинга, а также повысят эффективность работы на местах.