По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в прошлом году в области было отремонтировано 562 км дорог на общую сумму 82 миллиарда тенге. В результате качество автомобильных дорог выросло с 46% до 52%.

Как выяснилось, в этом году планируется отремонтировать более 500 км дорог на сумму более 100 млрд тенге. В результате чего, к концу года доля местных автомобильных дорог в нормативных условиях возрастет на 58%.

- Из незавершенных ремонтов дорог остаётся 120 км, соединяющих Бокейординский и Жанибекский районы с областным центром. 104 км завершены в 2023 году, оставшиеся 16 км планируется завершить в текущем году, с укладкой асфальтобетона. Также в этом году мы сделаем ремонт подъезда к селу Хан Ордасы Бокейординского района, - сказал Нариман Турегалиев.

В настоящее время ведутся работы по определению подрядчика.