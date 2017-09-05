Торжественное открытие памятника состоится 2 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бокейординского района ЗКО Нурлана РАХИМЖАНОВА, памятник уже прошел частичную реставрацию. - Памятник транпортировали из Уральска в район. В городе его частично отреставрировали, а закончат реставрацию уже в поселке. Торжественное открытие состоится 2 октября. В этот день Маншук МАМЕТОВОЙ исполнилось бы 95 лет, - пояснил Нурлан РАХИМЖАНОВ. Напомним, 24 июня состоялось торжественное открытие памятника трем героям СССР.  Его установили на месте, где всегда стоял памятник Маншук Маметовой.  